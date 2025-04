Leclerc in prima fila al GP del Bahrain Ferrari spera nel podio

Ferrari che c’è Leclerc. Tra le dune del Bahrain, l’irriducibile Carletto partirà in prima fila di fianco alla McLaren di Piastri che ha dominato. Il monegasco era arrivato terzo, ma dopo le prove il duo Mercedes Russell (secondo) e Antonelli (quarto) è stato penalizzato di una posizione per essere rientrato troppo presto in pista in regime di bandiera rossa. Oggi Charles scatterà dalla prima fila, quindi, e non avrà accanto il Golden Boy bolognese: Kimi Antonelli continua a rendersi protagonista di esibizioni eccellenti. Il ragazzo non è lontano dal capitano Russell, al netto della penalizzazione. Brutta figura di un Norris che ha pasticciato molto, forse confermando di soffrire la pressione. Buon per Lando che Verstappen non ha compiuto miracoli con una Red Bull in netta difficoltà. Sport.quotidiano.net - Leclerc in prima fila al GP del Bahrain: Ferrari spera nel podio Leggi su Sport.quotidiano.net Mettiamola così: meno male per lache c’è. Tra le dune del, l’irriducibile Carletto partirà indi fianco alla McLaren di Piastri che ha dominato. Il monegasco era arrivato terzo, ma dopo le prove il duo Mercedes Russell (secondo) e Antonelli (quarto) è stato penalizzato di una posizione per essere rientrato troppo presto in pista in regime di bandiera rossa. Oggi Charles scatterà dalla, quindi, e non avrà accanto il Golden Boy bolognese: Kimi Antonelli continua a rendersi protagonista di esibizioni eccellenti. Il ragazzo non è lontano dal capitano Russell, al netto della penalizzazione. Brutta figura di un Norris che ha pasticciato molto, forse confermando di soffrire la pressione. Buon per Lando che Verstappen non ha compiuto miracoli con una Red Bull in netta difficoltà.

