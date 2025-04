Ilrestodelcarlino.it - Che paura nell’incidente: "Ho visto la morte in faccia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Halain. Non è il classico modo di dire. Lei l’ha vista davvero. Dritta negli occhi. E solo un miracolo le ha permesso di restare aggrappata alla vita. E’ la storia dell’ascolana Ramona Re, che da qualche anno vive a Castorano. Lo scorso 22 marzo, la donna stava andando a lavoro: erano le 7.30 quando, ad un tratto, lungo la strada secondaria in contrada Collecchio, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, si è ribaltata ed è precipitata nel fossato. Un volo di diverse decine di metri: la macchina è andata distrutta, lei è ancora viva. E, a distanza di tre settimane, ha deciso di raccontare al Carlino la sua storia. Ramona, cosa ricorda di quella mattinata? "Come ogni persona, stavo semplicemente andando a lavorare. Svolgo un secondo lavoro al Paradise Village, come barista.