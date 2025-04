D’Alema archiviato I giornali brindano ma scordano le frasi sulla corruzione certa

Laverita.info - «D’Alema archiviato». I giornali brindano ma «scordano» le frasi sulla corruzione certa Leggi su Laverita.info Nel decreto il gip scrive che per il pm gli elementi a carico di Max erano molti, però i cronisti citano solo i passaggi a lui favorevoli.

Potrebbe interessarti anche:

Gatti bocciato dai giornali dopo Germania Italia : «20 minuti e inizia il suo naufragio». La pagella dello juventino

Terzo mandato - Ruotolo gela De Luca : "Per noi caso già archiviato"

Santanchè - niente dimissioni. Sono solo sulla carta (dei giornali)

Ne parlano su altre fonti «D’Alema archiviato». I giornali brindano ma «scordano» le frasi sulla corruzione certa.

Come indicato da fanpage.it: Vendita di armi alla Colombia, archiviata l’inchiesta per corruzione su D’Alema e Profumo - Archiviata l'inchiesta sulla presunta compravendita di armi con la Colombia, in cui erano indagati anche Massimo D'Alema e l'ex ad di Leonardo, Alessandro ...

Il quotidiano ilfattoquotidiano.it ha riportato che: Armi in Colombia, non fu corruzione: archiviato D’Alema - Si chiude con un nulla di fatto l’affaire colombiano di Massimo D’Alema. Il gip di Napoli ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per corruzione internazionale che vedeva indagati l’ex premier assi ...