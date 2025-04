Dramma al ospedale Umberto I muore ragazzino di 17 anni si indaga

Dramma all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dove un ragazzino di 17 anni, di nazionalità marocchina, è deceduto per motivi in corso di accertamento. L’adolescente era giunto, venerdì sera, al pronto soccorso in gravi condizioni ed era stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione. Salernotoday.it - Dramma all'ospedale "Umberto I", muore ragazzino di 17 anni: si indaga Leggi su Salernotoday.it all’I” di Nocera Inferiore dove undi 17, di nazionalità marocchina, è deceduto per motivi in corso di accertamento. L’adolescente era giunto, venerdì sera, al pronto soccorso in gravi condizioni ed era stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione.

