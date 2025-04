Atalanta Bologna probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 13 aprile 2025 – Dice Vincenzo Italiano a chi gli fa notare che nel mezzogiorno di fuoco (e acqua dal cielo) del Gewiss Stadium oggi tra Atalanta e Bologna sia più la prima a dover temere la seconda: “Atalanta in crisi? Io mi aspetto la solita Atalanta: una squadra che se si sveglia bene macina gioco, diventa arrembante e si trasforma in una macchina da gol”. In realtà, numeri alla mano, quella di Gasperini è una macchina che si è inceppata se è vero che tra Inter, Fiorentina e Lazio i nerazzurri nelle ultime tre uscite hanno incassato altrettante sconfitte rimanendo a secco di reti (e prima del triplice flop era arrivato lo 0-0 casalingo col Venezia). In più giocare davanti al proprio pubblico nel 2025 per l’Atalanta è diventata una maledizione. L’ultima vittoria casalinga è il 3-2 con l’Empoli del 22 dicembre e oggi al Gewiss Stadium arriva un Bologna lanciato come un treno in corsa e accompagnato dal karma di chi le ultime tre volte che si è presentato a Bergamo ha fatto festa piena: è successo due volte con Motta in campionato e l’impresa si è ripetuta lo scorso 4 febbraio in Coppa Italia, quando a far felice Italiano fu il gol di Castro. Sport.quotidiano.net - Atalanta Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi su Sport.quotidiano.net , 13 aprile 2025 – Dice Vincenzo Italiano a chi gli fa notare che nel mezzogiorno di fuoco (e acqua dal cielo) del Gewiss Stadium oggi trasia più la prima ar temere la seconda: “in crisi? Io mi aspetto la solita: una squadra che se si sveglia bene macina gioco, diventa arrembante e si trasforma in una macchina da gol”. In realtà, numeri alla mano, quella di Gasperini è una macchina che si è inceppata se è vero che tra Inter, Fiorentina e Lazio i nerazzurri nelle ultime tre uscite hanno incassato altrettante sconfitte rimanendo a secco di reti (e prima del triplice flop era arrivato lo 0-0 casalingo col Venezia). In più giocare davanti al proprio pubblico nel 2025 per l’è diventata una maledizione. L’ultima vittoria casalinga è il 3-2 con l’Empoli del 22 dicembre e oggi al Gewiss Stadium arriva unlanciato come un treno in corsa e accompagnato dal karma di chi le ultime tre volte che si è presentato a Bergamo ha fatto festa piena: è successo due volte con Motta in campionato e l’impresa si è ripetuta lo scorso 4 febbraio in Coppa Italia, quando a far felice Italiano fu il gol di Castro.

Potrebbe interessarti anche:

Atalanta Bologna : dove vederla - orario e probabili formazioni

Atalanta Bologna : dove vederla - orario e probabili formazioni

Atalanta-Bologna : dove vederla - orario e probabili formazioni

Ne parlano su altre fonti Probabili formazioni Atalanta-Bologna, chi gioca e chi no: le scelte di Gasperini e Italiano. Atalanta-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Atalanta-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Atalanta-Bologna probabili formazioni: Castro torna titolare. Atalanta-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Atalanta-Bologna, Pasalic nel tridente e Ravaglia in porta: le probabili formazioni.

Risulta da fonti di msn.com che: Atalanta-Bologna: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - La partita tra Atalanta e Bologna del Gewiss Stadium sarà un vero e proprio spareggio per la Champions League. La Dea è in ...

A darne comunicazione è msn.com: Atalanta-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri provano ad uscire dalla crisi, i rossoblù puntano al sorpasso al terzo posto. Gasperini perde De Ketelaere, Italiano senza Skorupski in porta ...

Lo rende noto ansa.it: Serie A: domenica alle 12.30 Atalanta-Bologna. Probabili formazioni DIRETTA - In campo domenica alle 12.30 Atalanta-Bologna DIRETTA Contro il Bologna, e per le prossime tre settimane, l'Atalanta dovrà fare a mano di Charles De Ketelaere. Il belga è fermo per una lesione di ...