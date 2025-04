Elezioni RSU si faranno regolarmente il TAR ha revocato la sospensiva Si vota il 14 15 e 16 aprile Cosa è successo

Elezioni RSU previste per il 14-16 aprile 2025. La richiesta era volta all’annullamento di una serie di atti formali che, secondo la parte ricorrente, compromettono il diritto dell’organizzazione sindacale di partecipare al processo elettorale.L'articolo Elezioni RSU, si faranno regolarmente: il TAR ha revocato la sospensiva. Si vota il 14, 15 e 16 aprile. Cosa è successo . Leggi su Orizzontescuola.it Il Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale (CONITP) ha presentato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro l’ARAN e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito dell’esclusione dalleRSU previste per il 14-162025. La richiesta era volta all’annullamento di una serie di atti formali che, secondo la parte ricorrente, compromettono il diritto dell’organizzazione sindacale di partecipare al processo elettorale.L'articoloRSU, si: il TAR hala. Siil 14, 15 e 16

