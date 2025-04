Bonus bagno 2025 sconto del 50 sulla ristrutturazione chi può ottenerlo

2025 è possibile usufruire del Bonus bagno per coprire parte delle spese legate agli interventi legati agli ambienti igienici della casa. Non tutti sanno, infatti, che questa agevolazione fiscale può essere applicata anche ai lavori sugli ambienti igienici della casa, seppur con alcune limitazioni. Vediamo nel dettaglio quali interventi sono ammessi, quali requisiti devono essere rispettati e come funziona la detrazione.Quanto vale la detrazioneIl Bonus bagno consente di detrarre il 50% delle spese per interventi di manutenzione straordinaria fino a un massimo di 96mila euro. La percentuale però cala nel corso degli anni:del 36% per il 2025 per le seconde case;del 36% per le abitazioni principali e al 30% per le seconde case per il 2026 e 2027;del 30% per tutte le case a partire dal 2028 e fino al 2033. Quifinanza.it - Bonus bagno 2025, sconto del 50% sulla ristrutturazione: chi può ottenerlo Leggi su Quifinanza.it Anche nelè possibile usufruire delper coprire parte delle spese legate agli interventi legati agli ambienti igienici della casa. Non tutti sanno, infatti, che questa agevolazione fiscale può essere applicata anche ai lavori sugli ambienti igienici della casa, seppur con alcune limitazioni. Vediamo nel dettaglio quali interventi sono ammessi, quali requisiti devono essere rispettati e come funziona la detrazione.Quanto vale la detrazioneIlconsente di detrarre il 50% delle spese per interventi di manutenzione straordinaria fino a un massimo di 96mila euro. La percentuale però cala nel corso degli anni:del 36% per ilper le seconde case;del 36% per le abitazioni principali e al 30% per le seconde case per il 2026 e 2027;del 30% per tutte le case a partire dal 2028 e fino al 2033.

