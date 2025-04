Oasport.it - Musetti-Alcaraz, precedenti sfavorevoli. Ma il ricordo dolce di una finale…

Leggi su Oasport.it

La prima finale di Lorenzoin un Masters 1000 arriva sulla terra di Montecarlo, quella dove già in passato aveva colto più che validi risultati, tant’è che tra i 1000 è indubbiamente il suo migliore con un quarto di finale e due terzi turni prima di quanto accaduto quest’anno. Il toscano, però, per fare il passo in più deve superare lo scoglio rappresentato da Carlos, non proprio il più facile di questo mondo.lo sa bene fin dal 2020, quando lo affrontò in semifinale al Challenger di Trieste, un precedente che, come da prassi dell’ATP, non è riconosciuto nel conteggio ufficiale che dice 3-1 per il murciano. Fosse incluso quello, sarebbe 4-1, perché in terra giuliana vinseche resse di più a livello fisico e portò a casa il 6-2 al terzo set.Due anni dopo, ad Amburgo, storia ben diversa: finale ATP 500 per entrambi con il carrarino che arrivava da una settimana partita col brivido, rischiando di uscire subito con il serbo Dusan Lajovic (e anchese l’era vista bruttissima con il tedesco Nicola Kuhn, con l’aggravante del differente tasso tecnico tra lui e Lajovic).