Terribile infortunio per Berrettini Immobile a letto Il dramma dopo il match

Terribile infortunio per Berrettini: “Immobile a letto” Il dramma dopo il match">Un momento buio: “Sentivo le urla dal Centrale, ma non potevo neanche muovermi”.Il romano, attuale numero 34 del mondo, ha sconfitto in rimonta il numero 2 del ranking ATP, Alexander Zverev, in uno scenario che sembrava scritto per un’altra storia. E invece, con cuore, lucidità e gambe finalmente agili, Berrettini ha cambiato il destino di una partita cominciata male, ma conclusa con una delle vittorie più significative della sua carriera.L’avvio, come spesso accade contro un colosso del tennis come Zverev, è stato tutto in salita. Il primo set è scivolato via in poco più di mezz’ora, con un 6-2 secco che lasciava presagire l’ennesimo stop precoce in un torneo importante. Ma nel secondo parziale qualcosa è cambiato. Napolipiu.com - Terribile infortunio per Berrettini: “Immobile a letto” | Il dramma dopo il match Leggi su Napolipiu.com per: “” Ilil">Un momento buio: “Sentivo le urla dal Centrale, ma non potevo neanche muovermi”.Il romano, attuale numero 34 del mondo, ha sconfitto in rimonta il numero 2 del ranking ATP, Alexander Zverev, in uno scenario che sembrava scritto per un’altra storia. E invece, con cuore, lucidità e gambe finalmente agili,ha cambiato il destino di una partita cominciata male, ma conclusa con una delle vittorie più significative della sua carriera.L’avvio, come spesso accade contro un colosso del tennis come Zverev, è stato tutto in salita. Il primo set è scivolato via in poco più di mezz’ora, con un 6-2 secco che lasciava presagire l’ennesimo stop precoce in un torneo importante. Ma nel secondo parziale qualcosa è cambiato.

