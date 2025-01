Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) e di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), cresce la platea, aumentano gli importi e l’orizzonte temporale delle prestazioni

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 apporta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alcune modifiche alla disciplinamisure didi(ADI) e diper lae il(SFL). In particolare, per l’ADI viene elevata la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e quella del reddito familiare per l’accesso alla misura, nonché per il calcolo.