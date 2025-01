Tom Holland abbina il suo divertentissimo Rolex a dei piccoli cuccioli

Leggi su Gqitalia.it

Tomsi sta impegnando al massimo e tutto gli va bene. Questa settimana Spider Man si è fidanzato con la sua compagna di lunga data Zendaya, che sembra piuttosto entusiasta della sua nuova collezione di gioielli. Poco prima, l'attore ha rilasciato un'intervista a LADBible in cui ha tenuto in braccio dei, indossando uno dei modellipiù ambiti e divertenti del 2023.LadBibleIlsul polso di Tomè un Oyster Perpetual Celebration Dial. Il modello ha suscitato un certo clamore quando è stato presentato due anni fa. Le bolle multicolore sul quadrante prendono in prestito i loro colori dalla serie dei vivaci Oyster Perpetual rilasciati nel 2020, a loro volta ispirati agli amati quadranti laccati Stella degli anni '70. Il nuovo Celebration è riuscito a racchiudere tutte queste ispirazioni e colori in un unico quadrante, creando un certo scalpore nel mondo dell'orologeria.