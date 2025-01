Tuttivip.it - “Sta entrando lei”. Boom al Grande Fratello, dopo l’uscita di Helena dentro la conduttrice più amata

La notizia, trapelata lo scorso 3 dicembre, è finalmente confermata: una celebre ex gieffina e storicatelevisiva è pronta a varcare di nuovo la porta rossa delil successo ottenuto durante la sua partecipazione alla quinta edizione del GF Vip, il suo ingresso nella casa è previsto per la puntata di giovedì 23 gennaio, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it.L’attesa per il ritorno di Maria Teresa Ruta ha già acceso i riflettori su questa diciottesima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La concorrente ritroverà nella casa un volto familiare: Stefania Orlando, sua ex coinquilina e compagna d’avventure durante il GF Vip 5. Il loro rapporto, che ha alternato momenti di complicità a incomprensioni, promette di portare nuove dinamiche e confronti interessanti all’interno del gioco.