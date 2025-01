Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Danilo è molto vicino. I rinnovi di Olivera, Anguissa, Rrahmani, Lobotka e su Skriniar…

Leggi su Terzotemponapoli.com

De Maggio: Skriniar è in uscita dal PSG, illo vorrebbe in prestito ma l’ostacolo è l’ingaggio che è di 9 mln netti a stagione. Il PSG avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, ma ildeve pagargli l’ingaggio restante, vale a dire 4.5 mlnCerezo, Bruscolotti, De Maggio, Datolo, Bucciantini, Carmando, Ventura, e Moretto sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, pert parlare dele di Altro. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.Com:Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it:“Garnacho? Lo ricordo da giovanissimo da noi, è un giocatore, maforte. Quando è stato con noi s’è comportatobene. Un suo passaggio al? La Serie A ètattica, ma se illo vuole significa che sa della forza di questo giocatore.