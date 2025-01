Tvplay.it - POCHESCI: “VANOLI SI E’ MANGIATO THIAGO MOTTA. IO AVREI DATO UN CAZZOTTO!”

L’intervista esclusiva a Sandroai microfoni di TvPlay: ecco le sue parole sul gesto dinei confronti di“MOURINHO ALLENATORE VINCENTE. GLI ARBITRI UNA VOLTA ERANO PIU’ BRAVI” – “Non si può contestare un allenatore come Mourinho. Non scherziamo. Rimarrà nella storia come l’allenatore più vincente, insieme a Guardiola, Ancelotti, Trapattoni. E poi è il numero 1 sulla comunicazione. A noi allenatori ci ha insegnato come comportarci davanti ad arbitri, televisioni, alle radio. Quello che ha fatto con gli arbitri ha un suo perché. Ha insultato tutti? E’ il sistema che è sbagliato. Gli arbitri sono diventati presuntuosi e arroganti, ma lo fanno solo con alcuni club e giocatori. Gli arbitri prima erano più bravi. Ora con sette arbitri fanno più danni. Perché quando arbitrano male contro il Milan poi non arbitrano più? Perché questa cosa non succede contro il Cagliari? E’ sempre stato così.