La scioccante confessione della star di Onlyfans | Sono andata a letto con 1 057 uomini in 12 ore

Leggi su Dayitalianews.com

Che sia unaveritiera o meno, sicuramente stanno facendo molto discutere le parole di Bonnie Blue, modiche ha rivelato di aver stabilito un nuovo record mondiale: aver fatto sesso con 1.057in appena 12 ore. Sarà vero? Difficile crederci e la moè stata sbugiardata dalla dottoressa Shree Datta che a Femail ha dichiarato che la sua affermazione è “altamente irrealistica e poco pratica per una moltitudine di ragioni”.Le dichiarazioni scabrosediIl precedente record apparteneva all’ex pornoLisa Sparks, che nel 2004 aveva fatto sesso con ben 919in 24. Un record che sarebbe stato polverizzato da Bonnie Blue, anche se la dottoressa Datta è molto critica su questa pratica pericolosa non solo per lo sforzo fisico, ma anche per il potenziale trauma fisico che potrebbe provocare irritazioni vaginali o anali, senza considerare i rischi di infezioni dell’apparato uro-genitale.