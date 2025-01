Romadailynews.it - Italia: Giochi invernali FISU, competizione bronzo per doppio misto di curling

Leggi su Romadailynews.it

Gli atletini Giulia Zardini Lacedelli (a sinistra) e Francesco de Zanna gareggiano durante la partita per la medaglia didelditra Canada eaimondiali universitaridi Torino 2025 a Torino, in, ieri 14 gennaio 2025. L’atletano Francesco de Zanna gareggia durante la partita per la medaglia didelditra Canada eaimondiali universitaridi Torino 2025 a Torino, in, ieri 14 gennaio 2025. Agenzia Xinhua