Neres: «Penso solo alla prossima partita, che è oggi: darò il massimo per la squadra».

Davidè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-di Napoli-Empoli, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.: «Mi concentro sempre sullail meglio»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«Sto bene, ho recuperato al 100% e provo sempre a focalizzarmi sul prossimo incontro. Il prossimo incontro èe quindiilper la mia. Sono focalizzato, vogliodare il meglio e gioco in qualsiasi modo sia utile per affrontare gli avversari, non mi importa altro.»Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali:NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku,. All. ConteEMPOLI(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.