Lortica.it - Montedoglio, allarme bracconaggio: riemergono un chilometro di reti illegali per la pesca di frodo

Nuovo grave episodio didinell’invaso di, nella zona di San Pietro, dove domenica mattina sono riemerse oltre undi. A fare la scoperta sono stati alcunitori sportivi, dopo che l’ente Eaut aveva abbassato il livello dell’acqua della diga per precauzione in vista del maltempo.Tutto è iniziato mercoledì 9 aprile, quando untore ha notato una rete sommersa lunga circa 100 metri, già predisposta per la cattura notturna del pesce. L’uomo ha subito avvisato altri appassionati e i carabinieri forestali, dando il via a un’operazione di sorveglianza durata diversi giorni. Nonostante gli appostamenti, nessun responsabile è stato colto in flagrante, condizione necessaria per procedere con una denuncia. Tuttavia, è stato fermato un furgone sospetto con attrezzatura da, barche e casse vuote.