Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2025 ore 20:30

Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale spostamenti in parte penalizzati dal maltempo con piogge e temporali e vento ricordiamo che a Monte Mario per lavori alla rete fognaria resta chiusa via Mario Fani 3 via Pieve di Cadore & via Stresa possibili ripercussioni nell'aria circostante e questa notte dalle 22 chiusura della galleria pasa nelle due direzioni Ci troviamo tra Piazza della Rovere porta Cavalleggeri quindi a ridosso di San Pietro la riapertura è prevista alle 5 di domani mattina si lavora di notte anche sul tratto Urbano A24-teramo tra le 22 e le 6 chiuso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città sulla diramazione dinord per il transito di un trasporto eccezionale dalle 1 alle 5 del mattino chiuso il tratto tra il raccordo anulare Settebagni in direzione di Fianono mentre sulla diramazione diSud dalle 23 alle 5 per lavori chiuso il tratto tra Monte Porzio Catone San Cesareo lezione dell'autosole ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito