Lo chiamavano "Sua umiltà": il tiranno coreano Kim Jong Un sta costruendo una nave militare da record.

KimUn starebbestarebbelada guerra nordcoreana più grande di sempre, secondo alcune immagini satellitari esaminate dalla Cnn. Le immagini diffuse dall’emittente televisiva americana mostrano un’imbarcazione in fase avanzata di montaggio nel cantiere navale di Nampo, sulla costa occidentale del Paese e distante 60 chilometri da Pyongyang. Secondo gli analisti, si tratterebbe di una fregata missilistica lunga circa 140 metri, doppiamente più grande delle altre navi attive nella flotta della Corea del Nord. Eppure il progetto non stupisce gli scrutatori internazionali, dal momento che il regime di KimUn è impegnato da anni in una veloce modernizzazione delle suo arsenale, sviluppando nuovi sistemi d’arma e lanciando missili balistici intercontinentali come prova nonostante le penalità imposte dall’Onu.