Spider Man 2 la spiegazione del finale Peter Parker accetta le sue responsabilità

Il film Spider-Man 2 è ampiamente considerato uno dei migliori film di supereroi mai realizzati, e a ragione, perché eleva tutto ciò che ha reso così grande il primo film di Sam Raimi. I problemi del mondo reale affrontati da Peter Parker (Tobey Maguire), così come vengono presentati nel film, sono fin troppo comprensibili, in quanto l'uomo lotta per pagare l'affitto o per studiare per la sua laurea, cercando al contempo di conquistare il cuore di Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Naturalmente, questa storia umana e avvincente viene raccontata insieme a un'entusiasmante dose di azione supereroistica.In questo film l'Uomo Ragno si trova infatti a dover affrontare il Dottor Otto Octavius (Alfred Molina), alias Dottor Octopus, un brillante scienziato che diventa una minaccia per tutta la città in seguito a un esperimento scientifico andato male.

