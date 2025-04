Sospetta un tradimento e rincorre la moglie con un ascia Ti ammazzo Arrestato marito geloso

Arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a Monte Roberto dove avrebbe impugnato un'ascia sfondando la porta della camera da letto dove si. Anconatoday.it - Sospetta un tradimento e rincorre la moglie con un'ascia: «Ti ammazzo». Arrestato marito geloso Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Un uomo di 50 anni, di origine macedone, è statodai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a Monte Roberto dove avrebbe impugnato un'sfondando la porta della camera da letto dove si.

