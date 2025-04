Beko firmata l’intesa tra azienda governo e sindacati Oltre 1 000 uscite volontarie e resta l’incognita Siena

Beko Europe ha sottoscritto oggi l’accordo quadro con il governo, le Regioni e le parti Sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di Merloni e Whirpool. L’accordo, che segue l’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta, sostiene la società turca, un “percorso strutturato per la riorganizzazione e il rilancio degli stabilimenti italiani, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e competitività nel lungo periodo”.Cosa prevede – Come già trapelato nei giorni scorsi, non ci sarà nessun licenziamento collettivo, saranno ridotti di Oltre la metà di esuberi originariamente previsti e verranno gestiti con uscite volontarie incentivate. L’azienda ha anche definito un investimento di 300 milioni di euro, di cui un terzo sarà destinato alla Ricerca e Sviluppo. Ilfattoquotidiano.it - Beko: firmata l’intesa tra azienda, governo e sindacati. Oltre 1.000 uscite volontarie e resta l’incognita Siena Leggi su Ilfattoquotidiano.it La firma è arrivata.Europe ha sottoscritto oggi l’accordo quadro con il, le Regioni e le parti Sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di Merloni e Whirpool. L’accordo, che segue l’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta, sostiene la società turca, un “percorso strutturato per la riorganizzazione e il rilancio degli stabilimenti italiani, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e competitività nel lungo periodo”.Cosa prevede – Come già trapelato nei giorni scorsi, non ci sarà nessun licenziamento collettivo, saranno ridotti dila metà di esuberi originariamente previsti e verranno gestiti conincentivate. L’ha anche definito un investimento di 300 milioni di euro, di cui un terzo sarà destinato alla Ricerca e Sviluppo.

Beko: firmata l’intesa tra azienda, governo e sindacati. Oltre 1. Vertenza Beko, accordo azienda-sindacati: il giorno della firma. Vertenza Beko, arriva il "closing": domani la firma sul protocollo d'intesa. Beko: lunedì al MIMIT la firma dell’intesa. Beko, lunedì il tavolo al Mimit con la firma dell'intesa. Preaccordo Beko, esuberi dimezzati e uscite con incentivi. Ne parlano su altre fonti

Riporta ilfattoquotidiano.it: Beko: firmata l’intesa tra azienda, governo e sindacati. Oltre 1.000 uscite volontarie e resta l’incognita Siena - La firma è arrivata. Beko Europe ha sottoscritto oggi l’ accordo quadro con il governo, le Regioni e le parti Sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia dei siti della multinazionale ...

Secondo rainews.it: Vertenza Beko, accordo azienda-sindacati: il giorno della firma - Nuovo incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per siglare l'intesa raggiunta la settimana scorsa e approvata dai lavoratori con referendum. Nelle Marche previsti più di 330 esuberi e i ...

ilgiorno.it comunica: Beko, firmato l’accordo: Cassinetta evita il ridimensionamento, cosa succede con gli esuberi - Nello stabilimento del Varesotto previsti investimenti per 136 milioni di euro: diventerà hub per la produzione di forni e forni a microonde, oltre che per i frigoriferi ...