Spazionapoli.it - Manna indica la strada per lo scudetto: “Ecco come affrontare il momento”

Napoli Empoli, arrivano le dichiarazioni di Giovanniai microfoni di Dazn nel pre partita.La 32esima giornata di Serie A vedrà Napoli ed Empoli affrontarsi allo stadio Maradona. Dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari di Davide Nicola, gli azzurri si preparano adi ragazzi di D’Aversa, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. Per nutrire il sogno, i partenopei hanno l’obbligo di vincere ed accorciare, così, di 3 punti rispetto alla vetta. Nel pre partita, a Dazn, Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni.sicuro: “Dobbiamo essere orgogliosi”Suldel Napoli e fisico e psicologico:“Le stagioni sono sempre lunghe e complicate. È tutto ciclico, bisogna saperi momenti di sofferenza rimanendo lucidi e tranquilli. Non dobbiamo sovraccaricarci di pressione.