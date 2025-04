Oasport.it - Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2025: il programma dell’evento

Manca poco e si alzerà il sipario sull’ultima competizione della stagione di. Stiamo parlando del, gara a squadre ina Tokyo dal 18 al 20 aprile. Si tratta di un evento particolarmente importante in ottica Italia, in quanto fungerà da antipasto alEvent delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara in cui l’Italia punta dichiaratamente al podio, complice anche l’assenza della Russia.Come noto, a partire per la terra del Sol Levante saranno Daniel Grassl e Nikolaj Memola (singolo maschile), Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann (singolo femminile), Sara Conti-Niccolò Macii (coppie d’), Charlène Guignard-Marco Fabbri (coppie di danza). I nostri ragazzi si presenteranno davanti al competente pubblico nipponico come terza forza in campo, nella speranza di mettere le lame sul primo podio della storia in una rassegna del genere.