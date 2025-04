Beko firmata l’intesa sugli stabilimenti italiani uscite saranno solo volontarie

firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, l’intesa tra Beko Europe, le organizzazioni sindacali, il governo e le regioni, concernente i siti produttivi italiani della società, in particolare gli ex stabilimenti di Merloni e Whirlpool di Siena, Fabriano e Melano. Le sedi produttive di Beko resteranno in attività ed è stata scongiurata l’ipotesi licenziamenti, anche se ci saranno uscite volontarie incentivate. Cosa prevede l’accordo: investimenti di Beko per 300 milioniA sostegno delle operazioni italiane, spiega Beko Europe in una nota, l’azienda ha definito un investimento di 300 milioni di euro, di cui un terzo sarà destinato alla Ricerca e Sviluppo.A Cassinetta di Biandronno (VA) saranno localizzate le produzioni per i prodotti da incasso nelle categorie cottura (forni e forni a microonde) e refrigerazione. Lapresse.it - Beko, firmata l’intesa sugli stabilimenti italiani: uscite saranno solo volontarie Leggi su Lapresse.it al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso,traEurope, le organizzazioni sindacali, il governo e le regioni, concernente i siti produttividella società, in particolare gli exdi Merloni e Whirlpool di Siena, Fabriano e Melano. Le sedi produttive diresteranno in attività ed è stata scongiurata l’ipotesi licenziamenti, anche se ciincentivate. Cosa prevede l’accordo: investimenti diper 300 milioniA sostegno delle operazioni italiane, spiegaEurope in una nota, l’azienda ha definito un investimento di 300 milioni di euro, di cui un terzo sarà destinato alla Ricerca e Sviluppo.A Cassinetta di Biandronno (VA)localizzate le produzioni per i prodotti da incasso nelle categorie cottura (forni e forni a microonde) e refrigerazione.

