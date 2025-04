Napoli Empoli 0 0 Mazzocchi e Gimour titolari contro i toscani LIVE

Napoli privo di Anguissa, Di Lorenzo e Buongiorno si appresta a sfidare l'Empoli allo stadio Maradona nell'ultimo match di giornata. Conte per sopperire alle assenze dei tre qui sopra citati, inserisce Gilmour, Mazzocchi e Juan Jesus, per il resto gli undici sono gli stessi della sfida contro il Bologna. Gli azzurri cercano tre punti che continuerebbero ad alimentare le speranze di rimanere ad un passo dai nerazzurri. L'Empoli dal canto suo è alla disperata ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dal baratro della retrocessioneFormazioni ufficiali di Napoli ed EmpoliNapoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, OLIVEra; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku; Neres all.ConteEmpoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito all.

