Tgcom24.mediaset.it - Riccardo, influencer in carrozzina, vince la sua sfida e cammina per 30 metri

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Musica e tifo da stadio perAldighieri, 27ennevicentino da 4 milioni di follower, che pochi giorni fa ha vinto la sua ultima. Bloccato fin dalla nascita dalla paralisi cerebrale infantile,è riuscito per la prima volta are, senza ausili, per ben 30