Home of Sport Yildiz a Milano per l’evento di Adidas presente anche un ex bianconero Tutti i dettagli e gli orari per incontrare il 10 della Juve

Ci sarà l'opportunità di vedere dal vivo Kenan Yildiz, mercoledì 16 marzo a Milano. Il talento bianconero sarà presente all'Home of Sport, evento di Adidas a cui parteciperanno anche Nico Paz e Camarda. I giocatori parteciperanno all'evento dalle 18 mentre alle 16 ci sarà un evento con alcuni protagonisti della Kings League tra cui l'ex Juve Marchisio. L'annuncio del bianconero sui social: «Ciao a Tutti, ci vediamo mercoledì 16, alle 18, all'Home Sport a Milanom ci sarò anche io. Registratevi, vi aspetto».

