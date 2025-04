Metropolitanmagazine.it - Chi è Anna, la madre di Irma e Lucia Testa: “Le ho cresciute da sola, non è stato semplice”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il rapporto tra mammae le figlieè basato su amore profondo e rispetto reciproco. Nonostante le difficoltà economiche vissute dalla famigliaha raccontato che ci sono stati momenti in cui non potevano permettersi nemmeno il cibo –è riuscita a trasmettere ai suoi figli valori importanti come la resilienza e l’importanza della solidarietà familiare.La lettera letta dadurante The Couple è stata particolarmente toccante: “Ci sono stati momenti in cui credevo di non farcela. Ma tu,, Michael e Ugo mi avete sempre dato la forza per andare avanti”. Queste parole hanno commosso sia le sorelleche il pubblico del programma.Ospite di Verissimo nel 2022, mammaha consegnato a Silvia Toffanin l’incarico di leggere aduna bellissima lettera piena di amore che vi riportiamo a seguire:“Cara figlia mia, sai quanto è difficile per me mettere nero su bianco questi pensieri.