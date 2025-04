Crosetto Meloni è la più adatta a dialogare con Trump per non spezzare l’alleanza atlantica

Meloni negli Usa. Tanti i temi affrontati dal ministro Guido Crosetto ospite a “Cinque minuti” su Rai Uno. Si parte dalla mattanza di ieri a Sumy, la strage di 37 civili caduti sotto il raid russo e dalle chance sul cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Per proseguire con la trasferta americana della premier Meloni.Crosetto: Putin non si fermerà, sta giocando con Trump“Ho l’impressione che la Russia stia giocando un po’ con la buona fede di Trump, che pensava di poter arrivare a una tregua in tempi veloci, e nell’attesa che si arrivi a questa tregua continua a bombardare”. Così il titolare della Difesa intervistato da Bruno Vespa. “Putin vuole piegare l’Ucraina ed è quello sta facendo. Non si sono fermati i bombardamenti neanche per mezz’ora in questi oltre 1100 giorni di attacco della Russia all’Ucraina”. Secoloditalia.it - Crosetto: Meloni è la più adatta a dialogare con Trump per non spezzare l’alleanza atlantica Leggi su Secoloditalia.it Dai dazi alla guerra russo ucraina, dal riarmo alla missione della premiernegli Usa. Tanti i temi affrontati dal ministro Guidoospite a “Cinque minuti” su Rai Uno. Si parte dalla mattanza di ieri a Sumy, la strage di 37 civili caduti sotto il raid russo e dalle chance sul cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Per proseguire con la trasferta americana della premier: Putin non si fermerà, sta giocando con“Ho l’impressione che la Russia stia giocando un po’ con la buona fede di, che pensava di poter arrivare a una tregua in tempi veloci, e nell’attesa che si arrivi a questa tregua continua a bombardare”. Così il titolare della Difesa intervistato da Bruno Vespa. “Putin vuole piegare l’Ucraina ed è quello sta facendo. Non si sono fermati i bombardamenti neanche per mezz’ora in questi oltre 1100 giorni di attacco della Russia all’Ucraina”.

Crosetto: Meloni è la più adatta a dialogare con Trump per non spezzare l’alleanza atlantica. Truppe al confine Russia-Ucraina, il ruolo dell'Onu e i contatti Ue-Cina. Meloni pronta a volare al vertice di Parigi. Più soldati italiani? Cosa prevederebbe il piano sulla Difesa. Il ministro Crosetto frena. Conte: «Noi l'alternativa». Migliaia nella piazza M5S (anche Lady Roccaraso). "Meloni deve avere più coraggio, ora sanzioni e stop alle armi a Israele": parla Marton (M5S). Nato, Ucraina più vicina all'adesione. Parla Biden: "Il mondo è più sicuro con l'Alleanza". Ne parlano su altre fonti

Scrive ilfoglio.it: L'allarme di Crosetto sulla Difesa italiana: "Non abbiamo scorte e risorse. Aumentare la spesa al 2 per cento" - "Il 2% non è più un punto di arrivo, ma solo di partenza. Non possiamo garantire la difesa nei prossimi anni come dovremmo. Serve un'accelerazione". Meloni da Trump? "Tariffe, Ucraina, Medio Oriente, ...

Lo riporta msn.com: Meloni more than anyone in Europe can talk to Trump-Crosetto - Giorgia Meloni is better placed to talk to Donald Trump than anyone else in Europe, Defence Minister Guido Crosetto said Monday ahead of the Italian premier's visit to Washington Thursday. (ANSA) ...

Secondo ilgiornale.it: "Crosetto porge l'elmetto, Meloni dà cannoni", gli slogan al corteo M5s contro riarmo - Si è tenuto a Roma la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo. Molti i manfiestanti venuti a protestre contro il riarmo. Molti i cartelli: "No rearm, just peace", "Fermare Nethanyahu", ...