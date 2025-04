Miracolo del governo in salvo la Beko investimenti e nessun licenziamento Urso Intesa storica

Beko Europe ha sottoscritto oggi l’accordo quadro con il governo, le Regioni e le parti Sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia. L’accordo, che segue l’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta, fa sapere Beko, un “percorso strutturato per la riorganizzazione e il rilancio degli stabilimenti italiani, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e competitività nel lungo periodo”.Beko salvata dalla mediazione del governoIl piano “conferma il ruolo strategico dell’Italia all’interno delle operazioni globali dell’azienda, e prevede l’adozione di strumenti mirati al riequilibrio produttivo e al rilancio della competitività sullo scenario internazionale del settore, fortemente minato dagli scenari geopolitici ed economici attuali”. Secoloditalia.it - Miracolo del governo, in salvo la Beko: investimenti e nessun licenziamento. Urso: “Intesa storica” Leggi su Secoloditalia.it La svolta è arrivata, nel modo migliore:Europe ha sottoscritto oggi l’accordo quadro con il, le Regioni e le parti Sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia. L’accordo, che segue l’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta, fa sapere, un “percorso strutturato per la riorganizzazione e il rilancio degli stabilimenti italiani, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e competitività nel lungo periodo”.salvata dalla mediazione delIl piano “conferma il ruolo strategico dell’Italia all’interno delle operazioni globali dell’azienda, e prevede l’adozione di strumenti mirati al riequilibrio produttivo e al rilancio della competitività sullo scenario internazionale del settore, fortemente minato dagli scenari geopolitici ed economici attuali”.

