Liliana Segre racconta l’amore per il marito Alfredo: “Vide subito il mio numero tatuato sul braccio e disse ‘so cosa è’. Ci innamorammo in un attimo”.

Milano, 14 aprile 2025 – La senatrice a vitaha ricevuto la tessera d'onore della Anei, l'associazione degli internati nei lager nazisti, un riconoscimento in cui è stato ricordato anche suoBelli Paci, Internato Militare Italiano in sette lager nazisti. Il ricordo Al cinema Anteo, dove si teneva la cerimonia, la senatrice hato il loro incontro e l'amore che li ha legati per molti anni fino alla sua morte 17 anni fa. "Eravamo al mare quando ci siamo conosciuti - ha spiegato -, ero in costume e luiil miosul'soè', per me era il mio nome in realtà quello ma la gente si stupiva perché non usavano i tatuaggi allora e io ero segnata a vita. Tra noi fu innamoramento immediato". "Miomi amò per quella che ero - hato la senatrice -, con tutte le mie mancanze e tenne così tanto presente sempre questo" cioè che lei era tornata dal campo di sterminio e non aveva quasi più nessuno ad aspettarla a casa mentre lui ha ritrovato i genitori e la famiglia, "fu amore, fu vita e fu casa".