Ilpiacenza.it - National Geographic sbarca ad Agazzano alla ricerca del "Gusto di casa"

Un breve video di pochi secondi in cui i sapori della coppa piacentina e dei tortelli con la coda sbalordiscono il conduttore Antoni Porowski e il suo ospite, l’attore statunitense Justin Theroux. Uno degli episodi della nuova docuserie di "No taste like home" dedicata al cibo ecultura.