Stretta sui diritti Lgbtq e Pride vietato nuove restrizioni nell’Ungheria di Orban

(Adnkronos) – Il Parlamento ungherese ha approvato a larga maggioranza un emendamento costituzionale che rafforza il divieto della Pride March e introduce nuove restrizioni contro la comunità Lgbtq+, in quella che viene definita l'ultima offensiva "illiberale" del premier Viktor Orbán. Il provvedimento, passato con 140 voti a favore e 21 contrari, prende di mira anche .

