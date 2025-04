Ordine difende l’operato di Inzaghi Cambi decisi da tre Chi l’ha criticato a Parma ha capito ora

Ordine, il giornalista ha difeso Simone Inzaghi dalle critiche dopo il Parma: le sue dichiarazioniL'Inter si prepara a un tris di partite davvero impegnativo. La Champions col Bayern, il campionato col Bologna e il ritorno della semifinale di Coppa Italia col Milan. Mercoledì col Bayern l'Inter eguaglierà il numero di partite giocate in tutta la scorsa stagione: 49. Il giornalista Franco Ordine ha difeso l'operato di Inzaghi ai microfoni di Pressing.LE PAROLE DI Ordine – Io vorrei dire: quelli che hanno criticato Inzaghi a Parma lo hanno capito poi, quando all'88' Lautaro ha fatto con Barella l'azione che porta al gol di Frattesi? Hanno capito che quella è la spiegazione plastica della decisione di tre giorni prima? Il problema vero è se noi pensiamo allo scientifico utilizzo di alcuni giocatori, ci rendiamo conto che stanno facendo questo tipo di strategia.

