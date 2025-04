Sport.periodicodaily.com - Tegola Kolasinac per l’Atalanta: rottura del crociato e sei mesi di stop

La vittoria contro il Bologna nell’ultima di campionato , dopo tre sconfitte consecutive, consola solo in parte i bergamaschi che stanno pagando un prezzo troppo alto in fatto di infortuni nel momento decisivo della stagione. L’ultima, in ordine di tempo è stata lache costringerà il terzino bosniaco-tedesco ad unoforzato di almeno seiper ladel legamentorimediata nel corso del match contro i rossoblu.: COME CAMBIA LA DIFESA DELLa sfortuna non smette di tormentare il reparto arretrato della Dea già orfana di Scalvini, che rientrerà nella prossima stagione, e Posch, i cui tempi di recupero sono ancora incerti. E dire che, a primo acchito, l’infortunio dinon sembrava così grave, tanto da uscire dal campo sulle proprie gambe.