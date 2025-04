Sollevamento pesi, Europei Chisinau 2025: Celine Delia bronzo nello slancio.

Leggi su Sportface.it

Arrivano ottime notizie per l’Italia da, in Moldavia, dove sono in corso glidi. Infatti,ha portato a termine un’ottima prestazione nella categoria fino ai 55 kg. Quartastrappo con 90 kg, la diciannovenne dei Vigili del Fuoco ha conquistato la medaglia disollevando 111 kg nella seconda prova. Il totale, quindi, è di 201 kg, che l’hanno proiettata in quarta posizione finale. Con questi numeri,fa segnare tutti i nuovi record juniores nella categoria fino ai 58 kg, agganciando anche i record assoluti. Eguagliato, infatti, il primatostrappo di Silvia Puxeddu proprio a 90 kg, mentre il totale di 201 kg è nuovo record. Italia ancora in pedana nella giornata di domani con Greta De Riso. La campionessa europea junior in carica gareggerà nella categoria fino ai 59 kg.