Inter prima in tutto in campo e in stabilità

Inter sta vivendo un'epoca estremamente positiva. I nerazzurri possono vantare non solo primati sul campo, ma anche come stabilità finanziaria e sui social, soprattutto. Come riporta Calcio e Finanza, dopo il 3-1 nell'ultima gara di campionato sono state quasi 50.000 le menzioni sulle varie piattaforme, in attesa dello scontro di mercoledì sera in Champions con il Bayern Monaco. Questo emerge dal rapporto di MediaScore, il monitoraggio settimanale curato da Comin & Partners e Volocom, che analizza il volume delle conversazioni social sulle venti squadre di Serie A.Secondo MediaScore, i temi più discussi riguardo i nerazzurri sono stati i confronti tra le due curve. L'Inter si guadagna la prima posizione anche nella classifica dei media con 22.421 citazioni, seguita dalla Juventus in seconda posizione con 16.

