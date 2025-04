DC All In ‘We Are Yesterday’ – Scopri il crossover evento che sconvolgerà l’universo DC

Leggi su Mistermovie.it

Preparati per un'epica avventura! DC Comics sta per lanciare "We Are Yesterday", unDC All-In in sei parti che promette di riscrivere la storia dell'universo DC. Ideato da Mark Waid, con un team stellare di autori e artisti, questomultiversale ti trasporterà in un viaggio nel tempo da aprile a giugno 2025. L'Inizio Scoppiettante: Il Piano di Gorilla GroddIl primo numero, in uscita il 16 aprile, ti catapulterà nel cuore del piano di Gorilla Grodd. Lo scimmione malvagio recluta una vecchia versione della Legione del Destino per affrontare la Justice League. Non perderti 'Batman/Superman: World's Finest 38' per assistere all'inizio di questa battaglia! Il Mistero dell'Inferno: Chi si nasconde dietro al Culto?Il secondo numero, disponibile dal 23 aprile, svelerà l'identità segreta del culto Inferno, un elemento chiave del