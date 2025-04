Sinner parte la corsa verso gli Internazionali Jannik torna ad allenarsi

Jannik Sinner vede da vicino gli Internazionali di Roma e da domani, martedì 15 aprile, potrà tornare ad allenarsi al Montecarlo Country Club, che ha appena ospitato il Masters 1000 vinto da Alcaraz. Il fuoriclasse azzurro, che rientrerà in vetta al ranking Atp, si rimetterà dunque al lavoro per gli Internazionali.

Sinner torna ad allenarsi, ecco il programma verso Roma. Sinner torna a rivedere il campo: per Jannik parte la rincorsa verso Roma. Forte terremoto in California, scossa 5.2 vicino a San Diego. Forte terremoto in California, scossa 5.2 vicino a San Diego. Orso trovato morto a Ortona dei Marsi, indagini e accertamenti. La corsa di Sinner verso il Grande Slam: le date dei prossimi appuntamenti da Wimbledon agli Us Open. Ne parlano su altre fonti

