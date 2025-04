F1 Marko sul futuro di Verstappen La preoccupazione è grande devono esserci miglioramenti

Leggi su Sportface.it

L’inizio della stagione di Red Bull sta deludendo le aspettative. La squadra di Milton Keynes, che nel 2024 ha ottenuto con Maxil quarto titolo piloti consecutivo, fatica a trovare il giusto ritmo. Il declino, iniziato già la scorsa stagione, continua con la RB21. Il consulente del team, Helmut, si è detto molto preoccupato per ildi, in Bahrain solo settimo. Ai microfoni di Sky Germania,ha affermato: “Ladeinel prossimo, in modo che abbia una macchina con cui possa vincere di nuovo. Dobbiamo creare una base con una macchina affinché lui possa lottare per il campionato del mondo“.IL CONTRATTO DIè legato a Red Bull con un contratto che scadrà nel 2028 e che aveva firmato nel 2021.