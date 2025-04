Manna Napoli percorso importante Lottiamo per un sogno

Manna, direttore sportivo del Napoli, non molla e crede ancora nella possibilità di vincere lo scudetto. Le sue parole su Dazn sono abbastanza eloquenti.MOMENTO – L’Inter ha vinto per 3-1 contro il Cagliari ed è salito a sei punti di vantaggio dal Napoli. La squadra di Antonio Conte giocherà tra pochi minuti con l’Empoli la sua gara di campionato e non può sbagliare. In caso di sconfitta o pareggio inizierebbe la prima vera fuga nerazzurra, Giovanni Manna non ha però timore: «Le stagioni sono lunghe, complicate e piene di difficoltà. Tutto è ciclico, bisogna saper uscire dai momenti di sofferenza come il Napoli è riuscito a fare. Stiamo facendo un percorso importante, Lottiamo per un sogno e dobbiamo stare tranquilli. Non ci sovraccarichiamo di pressioni ma l’obiettivo è quello di continuare a lavorare. Inter-news.it - Manna: «Napoli, percorso importante. Lottiamo per un sogno» Leggi su Inter-news.it Giovanni, direttore sportivo del, non molla e crede ancora nella possibilità di vincere lo scudetto. Le sue parole su Dazn sono abbastanza eloquenti.MOMENTO – L’Inter ha vinto per 3-1 contro il Cagliari ed è salito a sei punti di vantaggio dal. La squadra di Antonio Conte giocherà tra pochi minuti con l’Empoli la sua gara di campionato e non può sbagliare. In caso di sconfitta o pareggio inizierebbe la prima vera fuga nerazzurra, Giovanninon ha però timore: «Le stagioni sono lunghe, complicate e piene di difficoltà. Tutto è ciclico, bisogna saper uscire dai momenti di sofferenza come ilè riuscito a fare. Stiamo facendo unper une dobbiamo stare tranquilli. Non ci sovraccarichiamo di pressioni ma l’obiettivo è quello di continuare a lavorare.

Manna, DS Napoli: "Stiamo facendo un percorso per un sogno, dobbiamo stare tranquilli". DAZN - Napoli, Manna: "Il nostro è un percorso importante che ci fa lottare per un sogno". Napoli, il ds Manna: "Abbiamo costruito qualcosa di importante, meritiamo di giocarci lo scudetto". Calciomercato Napoli, Manna: «Raspadori voleva più spazio a gennaio». Napoli, parla Manna: "Essere in vetta non era un nostro obiettivo. Stiamo gettando le basi per un futuro importante". Manna: “Orgogliosi del percorso. Champions? Tifiamo Inter! Sull’obiettivo…”. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Manna, DS Napoli: "Stiamo facendo un percorso per un sogno, dobbiamo stare tranquilli" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara contro l'Empoli, dove i partenopei sono chiamati a ...

Riporta calciomercato.com: Napoli, Manna: "Lottiamo per un sogno all'anno zero, ma lavoriamo per il futuro" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match contro l`Empoli, valido per la 32esima giornata.

Scrive mondonapoli.it: Manna a DAZN: “Concentrati sul presente. Ci stiamo giocando qualcosa di importante” - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è stato intervistato da DAZN a ridosso del fischio d'inizio di Napoli-Empoli ...