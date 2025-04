Calciomercato.it - Juventus, Tudor verso la permanenza: pronto un rinforzo da 60mln

Lapotrebbe seriamente, a sorpresa, confermare Igorin panchina ed in tal senso il club potrebbe mettere a segno come primoun colpo da 60 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.L’impatto che ha avuto Igorsui bianconeri da quando ha preso il posto di Thiago Motta è stato impressionante. La squadra sembra aver ripreso, in pochissimo tempo, sicurezza nei propri mezzi e consapevolezza, oltre ad aver ritrovato il gioco che si era completamente smarrito nella seconda metà di campionato. In tal senso, non è certamente un caso che si stia parlando nettamente con meno insistenza di Antonio Conte. La dirigenza, infatti, starebbe valutando seriamente la possibilità di confermare il croato alla guida dellaanche per la prossima stagione.