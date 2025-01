Formiche.net - Fibercop spinge sul Pnrr. I piani di Ferraris

Motori avanti tutta sulper, la società della rete guidata la Luigi, controllata da Kkr e partecipata dal Tesoro, all’indomani dello spin-off dello scorso luglio con Tim. In un’intervista a Forbesha delineato il futuro dell’azienda, soprattutto in otticasta “rispettando pienamente i target fissati da Infratel (la società statale che bandisce le gare per le infrastrutture di telecomunicazioni, ndr). Comesiamo assegnatari della realizzazione della fibra ottica in 7 lotti. Siamo in linea con i target: dobbiamo connettere 1,3 milioni di numeri civici e siamo sostanzialmente a 600mila. Dobbiamo spendere 2,3 miliardi di euro e stiamo marciando secondo il cronoprogramma definito da Infratel. Quindi, ad oggi, non ci sono criticità”, ha chiarito