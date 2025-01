Romadailynews.it - Buon compleanno Giorgia Meloni, Enrico Mentana…

Leggi su Romadailynews.it

, Martina Cecchi de Rossi, David Nebiolo, Claudio Scajola,Mentana, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli.Oggi 15 gennaio compiono gli anni: Martina Cecchi de Rossi, giornalista; David Nebiolo, giornalista; Rinaldo Moresco, ex ciclista; Pietro Rescigno, giurista; Francesco Amadori, imprenditore, “parola di.”; Stanislao Loffreda, presbitero, archeologo; Giuseppe Catalani, ex calciatore Spal; Francesco Cimino, politico; Aldo Ajello, politico; Giuseppe Pierino, politico; Guido Possa, politico; Silvano Ramaccioni, dirigente sportivo; Rosario Rivellino, ex calciatore Napoli, Parma, allenatore.