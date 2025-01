Tremestieri Etneo | chiesti 8 anni per l’ex sindaco Santi Rando

Leggi su Dayitalianews.com

La Procura di Catania ha richiesto la condanna per i dieci imputati nel processo, che si svolge con rito abbreviato, relativo all’inchiesta Pandora, originata dalle indagini dei carabinieri su presunte infiltrazioni della mafia e casi di corruzione nel Comune di.I pubblici ministeri hanno richiesto al giudice per l’udienza preliminare Ottavio Grasso di infliggere una condanna di ottoe dieci mesi di carcere aldi(nella foto d’apertura). La richiesta riguarda l’accusa di scambio di voti politico-mafioso in occasione delle elezioni amministrative del 2015 e alcuni presunti episodi di corruzione.La Procura, ha chiesto novee sei mesi per Pietro Alfio Cosentino, accusato di concorso esterno e voto di scambio-politico mafioso e indicato dall’accusa come il collegamento tra politica e Cosa nostra, anche per la parentela con il boss Vito Romeo, suo cognato, per cui sono statiseidi reclusione.