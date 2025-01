Anteprima24.it - Tragedia a Sicignano degli Alburni, donna si accascia davanti ad un negozio e muore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi stava recando in unsito nel centro cittadino dia comprare il pane quando, unapensionata è stata colta da un malore improvviso ed è deceduta in strada.Laè accaduta pochi minuti fa, nel centro abitato del piccolo comuneno. La, una 76enne originaria di, si era recata in undel suo paese per fare la spesa quando, giunta dinanzi ad un, ha avuto un malore improvviso e si èta a terra. A soccorrere l’anziana, passanti e negozianti che hanno allertato i sanitari del 118. Inutile però, il tentativo dei sanitari di rianimare l’anziana che è deceduta probabilmente a causa di un arresto cardiaco.L'articolosiad unproviene da Anteprima24.