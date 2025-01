Quifinanza.it - TikTok a Elon Musk per aggirare il bando Usa, cosa potrebbe cambiare per gli utenti

Leggi su Quifinanza.it

Il nuovo proprietario diessere. Il tempo si assottiglia per l’azienda cinese ByteDance, proprietaria della piattaforma di video sharing: il Congresso americano ha dato il suo ultimatum, ovvero vendere a proprietari non cinesi o bloccare la navigazione deglistatunitensi.E mentre si attende il pronunciamento della Corte Suprema, chiamata a decidere se concedere una proroga ai cinesi prima della definitiva messa al, spunta una ipotetica terza via: la vendita a.La bomba è stata sganciata dall’agenzia Bloomberg, che parla di un piano assolutamente preliminare e quindi ancora privo di dettagli specifici.Terzo social network per la destra Usaè stato accusato negli Usa di aver permesso l’iscrizione diminori di 13 anni e di aver violato la privacy.