Riparte l' assalto a Rensch | la risposta dell' Ajax alla Roma Frattesi aspetta

Devynee Davide. Sono loro due i nomi sui quali Florent Ghisolfi ha fatto un circoletto rosso con la voglia di dare una svolta ad un mercato che fino ad ora ha visto soltanto l'uscita di Enzo Le Fée e nessuna entrata. Il classe 2003è ritornato in cima alle preferenze per la fascia destra (può giocare anche nella posizione occupata da Gianluca Mancini) dopo che la Juventus ha fatto lo scatto decisivo per Alberto Costa, sbaragliando tutte le concorrenti,compresa, offrendo 12,5 milioni più altri 2,5 di bonus al Vitoria Guimaraes. Il ds francese, sfumato l'obiettivo, ha deciso di ricciare i contatti con l'entourage die, svelano fonti del club di Amsterdam, ha messo sul piatto 5 milioni per averlo subito. L', non interessata ad uno scambio con Zeki Celik, vuole però 10 milioni, una cifra elevatissima per un calciatore il cui contratto scadrà il 30 giugno.